Оккупанты применили против мирных жителей артиллерийские системы 120 калибра. Это оружие запрещено минскими договоренностями.
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Из-за обстрела оккупантов в Водяном повреждены частные дома
Оккупанты вели обстрел 01 июля в период с 15:35 до 16:20. Били со стороны временно оккупированного населенного пункта Заиченко в направлении Водяного.
В ходе верификации выявили факты применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 миллиметров, что привело к разрушению частной собственности в Водяном,
– рассказали в ООС.
Боевики обстреляли гражданские дома в Водяном / Фото Операции объединенных сил
Украинская сторона сообщила, что боевики применили боеприпасы российского производства со взрывателем, которые применяются для самоходных орудий типа 2С23 "Нона-СВК". Эти пушки не находятся на вооружении украинской армии.
Война на Донбассе: последние новости
- 3 июня журналист Юрий Бутусов рассказал, что Россия готовится к военным операциям на Донбассе. Агрессор модернизирует боевую технику и проводит маневры, направленные на противостояние с украинской армией.
- 2 июля в ООН рассказали, что после оккупации украинских территорий Россией более 4 тысяч человек стали жертвами пыток. В течение 7 лет от пыток пострадали 3400 мужчин и 600 женщин.
- 2 июля украинская разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе усилили диверсионно-разведывательные мероприятия. В частности, они увеличили присутствие разведывательных и саперных подразделений.