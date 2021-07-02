Как говорится в докладе ООН, 1,5 тысячи случаев причастны государственные деятели. А вина за 2,5 тысячи – на пророссийских боевиках так называемых "республик".

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Пытки применяли для получения информации и запугивания

В Организации Объединенных Наций отметили, что пытки применяли для получения информации, унижения и запугивания. Также таким зверским способом хотели завладеть имуществом жертв.

Общее количество лиц, задержанных в связи с конфликтом, которые стали жертвами пыток и жестокого обращения, с 2014 по 2021 год составляет около 4000. Включая примерно 340 жертвами сексуального насилия,

– указано в документе.

Случаи пыток и жестокого обращения с людьми зафиксировали по обе стороны линии соприкосновения. По информации ООН, с украинской стороны такие случаи выявили со стороны СБУ или в начале конфликтов – добровольческих батальонов.

На оккупированном Донбассе пытки применяли боевики

Что касается оккупированного Донбасса, то здесь издевались над людьми сначала вооруженные группы, а уже впоследствии так называемые "министерства самопровозглашенных республик".

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Важно! ООН призывает Украину оперативно расследовать выявленные случаи и ввести механизм защиты для людей, пострадавших от пыток. От боевиков на оккупированных территориях требуют соблюдать международные стандарты относительно прав человека.