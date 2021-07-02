Як мовиться у доповіді ООН, 1,5 тисячі випадків причетні державні діячі. А вина за 2,5 тисячі – на проросійських бойовиках так званих "республік".

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Тортури застосовували для отримання інформації та залякування

В Організації Об'єднаних Націй наголосили, що тортури застосовували задля отримання інформації, приниження та залякування. Також у такий звірячий спосіб хотіли заволодіти майном жертв.

Загальна кількість осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом, які стали жертвами катувань і жорстокого поводження, з 2014 по 2021 рік становить близько 4000. Включно з приблизно 340 жертвами сексуального насильства,

— зазначено у документі.

Випадки катувань та жорстокого поводження з людьми зафіксували по обидва боки лінії зіткнення. За інформацією ООН, з українського боку такі випадки виявили з боку СБУ або на початку конфліктів – добровольчих батальйонів.

На окупованому Донбасі катування застосовували бойовики

Щодо окупованого Донбасу, то тут знущались з людей спочатку озброєні групи, а вже згодом так звані "міністерства самопроголошених республік".

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Важливо! ООН закликає Україну оперативно розслідувати виявлені випадки та запровадити механізм захист для людей, що постраждали від катувань. Від бойовиків на окупованих територіях вимагають дотримуватись міжнародних стандартів щодо прав людини.