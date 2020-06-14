Пророссийские боевики вечером 12 июня прибегли к очередным вооруженным провокацям на Донбассе, открыв из минометов огонь по Широкино Донецкой области. Как следствие, российские наемники уничтожили один из жилых домов в поселке.

В результате попадания мины дом почти полностью разрушен, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Еще три мины разорвались сразу же рядом с домом. Сейчас силы ООС устанавливают наличие пострадавших среди гражданских в результате вражеского обстрела.

Впрочем на этом боевики не остановились. Утром 13 июня они разместили артиллерийские системы в Калининском просто между домами местных жителей.

С этой "боевой позиции" враг выпустил 50 снарядов по украинским защитникам, чтобы спровоцировать огонь в ответ. Цель очевидна: продемонстрировать, что якобы украинские военные "стреляют по гражданским".

Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения,

– отметили в штабе ООС.

Боевики обстреляли жилой дом в Широкино: фото

Как боевики уничтожили Широкино

До начала российско-украинской войны Широкино было популярным курортным поселком на берегу Азовского моря. Но впоследствии его оккупировали российские войска, а ожесточенные бои за поселок шли более года.

Как следствие, большая часть домов в поселке была уничтожена войной, а в 2015 году из него выезжали чуть ли не все жители. Все из-за близости к войне – поселок расположен едва ли не на самой линии разграничения.

Широкино Донецкой области: карта