Проросійські бойовики ввечері 12 червня вдалися до чергових збройних провокацій на Донбасі, відкривши з мінометів вогонь по Широкиному в Донецькій області. Як наслідок, російські найманці знищили один з житлових будинків у селищі.

Внаслідок влучання міни будинок майже вщент зруйнований, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Ще три міни розірвалися одразу ж поряд з будинком. Наразі сили ООС встановлюють наявність постраждалих серед цивільних внаслідок ворожого обстрілу.

Втім на цьому бойовики не зупинилися. Зранку 13 червня вони розмістили артилерійські системи в Калінінському просто між будинками місцевих мешканців.

З цієї "бойової позиції" ворог випустив 50 снарядів по українських захисниках, щоб спровокувати вогонь у відповідь. Мета очевидна: продемонструвати, що буцімто українські військові "стріляють в цивільних".

Таким чином окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя й здоров'я цивільного населення,

– наголосили у штабі ООС.

Бойовики обстріляли житловий будинок у Широкиному: фото

Як бойовики знищили Широкине

До початку російсько-української війни Широкине було популярним курортним селищем на березі Азовського моря. Та згодом його окупували російські війська, а запеклі бої за селище точилися понад рік.

Як наслідок, більша частина будинків у селищі були знищені війною, а у 2015 році з нього виїжджали ледь не усі мешканці. Все через близькість до війни – селище розташоване ледь не на самій лінії розмежування.

Широкине Донецької області: карта