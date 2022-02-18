Боевики могут организовать террористические атаки, чтобы было побольше жертв, – командующий ООС

Командующий ООС Александр Павлюк предупредил, что боевики могут организовать террористические атаки с целью гибели мирных жителей. Хотят обвинить в этом украинских военных.

Павлюк подчеркнул, что за эти 2 суток ни один украинский боеприпас не упал на гражданскую инфраструктуру. Наши военные выдержали, несмотря на то, что большинство атак боевики цинично осуществляли именно из населенных пунктов.

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Так, вражеские пушки и минометы вели огонь из жилых массивов. Однако Павлюк отметил, что бойцы ООС не стреляют по мирным людям.

Павлюк предупредил о серьезных угрозах

Оккупанты под видом "эвакуации" собирают скопления детей, женщин, пожилых людей.

По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных,

– сказал Павлюк.

Командующий ООС надеется, что разоблачение этих возможных планов спасет человеческую жизнь.

Смотрите видеообращение Александра Павлюка:

Данилов тоже не исключал провокации боевиков

Секретарь СНБО тоже предположил, что оккупанты могут прибегнуть к провокациям при так называемой "эвакуации жителей Донбасса". Данилов предостерег, что боевики даже могут взрывать автобусы, которыми везут людей в Ростовскую область.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук также заявила о сообщении, что Россия под предлогом "эвакуации" забирает детей из оккупированного Донбасса для провокаций. Однако эту информацию еще проверяют.

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