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Боевики накрыли защитников Новгородского "минометным дождем": что известно

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Бойовики випустили 30 мін по українських захисниках
Бойовики випустили 30 мін по українських захисниках / скриншот

Пророссийские боевики 16 мая устроили очередные вооруженные провокации на Донбассе. На этот раз подконтрольные России бойцы обстреляли из минометов защитников Новгородского в Донецкой области.

Загалом станом на 17 годину 16 травня бойовики двічі обстріляли українські позиції, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Що відбулося під Новгородиським

Ворог вів прицільний вогонь по українських бійцях з мінометів калібру 120 міліметрів. Загалом бойовики випустили 30 мін. На щастя, серед українських воїнів обійшлося без втрат.

Крім того, наші захисники, завдали ударів у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріл. Втрати противника наразі уточнюються.

Новгородське Донецької області: карта

Крім того, проросійські бойовики здійснили ще один обстріл у районі Новотроїцького, що під Донецьком. Там ворог застосував станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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