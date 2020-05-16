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Бойовики накрили захисників Новгородського "мінометним дощем": що відомо

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Бойовики випустили 30 мін по українських захисниках
Бойовики випустили 30 мін по українських захисниках / скриншот

Проросійські бойовики 16 травня влаштували чергові збройні провокації на Донбасі. Цього разу підконтрольні Росії бійці обстріляли з мінометів захисників Новгородського у Донецькій області.

Загалом станом на 17 годину 16 травня бойовики двічі обстріляли українські позиції, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Що відбулося під Новгородиським

Ворог вів прицільний вогонь по українських бійцях з мінометів калібру 120 міліметрів. Загалом бойовики випустили 30 мін. На щастя, серед українських воїнів обійшлося без втрат.

Крім того, наші захисники, завдали ударів у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріл. Втрати противника наразі уточнюються.

Новгородське Донецької області: карта

Крім того, проросійські бойовики здійснили ще один обстріл у районі Новотроїцького, що під Донецьком. Там ворог застосував станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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