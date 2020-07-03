В течение 2 июля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате один боец ВСУ ранен. С начала суток 3 июля боевики вновь активизировались, семь раз обстреляв украинские позиции.

Сутки 2 июля на Донбассе

Стреляли войска оккупантов из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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Где и из какого оружия били оккупанты

в сторону защитников Луганского – агрессор неоднократно открывал огонь из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– агрессор неоднократно открывал огонь из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новоалександровки – из станковых противотанковых гранатометов;

из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку от Каменки – из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

– из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем; возле Невельского боевики применили стрелковое оружие, а впоследствии крупнокалиберные пулеметы.

боевики применили стрелковое оружие, а впоследствии крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Водяного – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения. Его оперативно эвакуировали и оказали необходимую помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

Украинские защитники достойно отвечали на все атак боевиков. По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.

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Ситуация с начала суток 3 июля

Боевики успели уже семь раз нарушили режим прекращения огня.

били возле Новотошковского – враг применил артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, 120-миллеметровые минометы и ручные противотанковые гранатометы;

враг применил артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, 120-миллеметровые минометы и ручные противотанковые гранатометы; обстреляли войска оккупанта и укрепления возле Хутора Свободного и Южного – из минометов калибра 120 миллиметра;

– из минометов калибра 120 миллиметра; возле Авдеевки агрессор задействовал минометы и гранатометы, а вблизи Каменки – автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

агрессор задействовал минометы и гранатометы, а вблизи – автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; неподалеку Водяного боевики били из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, потерь среди украинских защитников нет.

Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала