Протягом 2 липня збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли зі забороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті один боєць ЗСУ поранений. Від початку доби 3 липня бойовики знову активізувалися, сім разів обстрілявши українські позиції.

Доба 2 липня на Донбасі

Стріляли війська окупантів зі заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібру 120 і 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє у фейсбуці штаб ООС.

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Де та з якої зброї гатили окупанти

у сторону захисників Луганського – агресор неодноразово відкривав вогонь з мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– агресор неодноразово відкривав вогонь з мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; поблизу Новоолександрівки – зі станкових протитанкових гранатометів;

– зі станкових протитанкових гранатометів; неподалік Кам’янки – з мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем;

– з мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем; біля Невельського бойовики застосували стрілецьку зброю, а згодом великокаліберні кулемети.

бойовики застосували стрілецьку зброю, а згодом великокаліберні кулемети. Поблизу Водяного – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення. Його оперативно евакуювали та надали необхідну допомогу. Стан здоров’я воїна задовільний.

Українські захисники гідно відповідали на всі атак бойовиків. За даними розвідки, 2 липня наші оборонці поранили одного загарбника.

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Ситуація від початку доби 3 липня

Бойовики встигли вже сім разів порушили режим припинення вогню.

гатили біля Новотошківського – ворог застосував артилерійські системи калібру 122 міліметри, 120-мілеметрові міномети та ручні протитанкові гранатомети;

– ворог застосував артилерійські системи калібру 122 міліметри, 120-мілеметрові міномети та ручні протитанкові гранатомети; обстріляли війська окупанта й укріплення біля Хутору Вільного та Південного – з мінометів калібру 120 міліметри;

– з мінометів калібру 120 міліметри; біля Авдіївки агресор задіяв міномети і гранатомети, а поблизу Кам’янки – автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети;

агресор задіяв міномети і гранатомети, а поблизу – автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети; неподалік Водяного бойовики гатили з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На щастя, втрат серед українських захисників немає.