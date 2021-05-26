Что известно о новых ограничениях боевиков
Так называемый "указ" уже подписал главарь российских наемников. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
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Ограничения будут якобы временными. Их установили в целях борьбы с пандемией COVID-19.
Жители с регистрацией на оккупированной территории Луганской области могут выезжать из ОРДЛО не чаще одного раза в месяц. В исключительных случаях можно пересекать КПВВ чаще, но требуется дополнительное разрешение,
– говорится в сообщении.
Население, которое не проживает официально на оккупированной территории, боевики будут пропускать согласно предварительно сформированными списками. Пропускать будут:
- на лечение,
- обучение,
- по уходу за близким родственником,
- на похороны родственника,
- на получение "денежной помощи".
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Кроме того, на въезде российские наемники будут измерять температуру тела путешественников. Тех, у кого температура будет высокой, будут направляться на принудительную госпитализацию.
При отсутствии симптомов и без отрицательного результата ПЦР-теста люди должны пробыть 2 недели на самоизоляции дома.