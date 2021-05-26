Що відомо про нові обмеження бойовиків

Так званий "указ" вже підписав ватажок російських найманців. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

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Обмеження будуть нібито тимчасовими. Їх встановили у цілях боротьби з пандемією COVID-19.

Жителі з реєстрацією на окупованій території Луганської області можуть виїжджати з ОРДЛО не частіше одного разу на місяць. У виняткових випадках можна перетинати КПВВ частіше, але потрібен додатковий дозвіл,

– мовиться у повідомленні.

Населення, яке не проживає офіційно на окупованій території, бойовики пропускатимуть згідно з попередньо сформованими списками. Пропускати будуть:

на лікування,

навчання,

по догляду за близьким родичем,

на похорон родича,

на отримання "грошової допомоги".

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Крім того, на в'їзді російські найманці вимірюватимуть температуру тіла мандрівників. Тих, у кого температура буде високою, направлятися на примусову госпіталізацію.

За відсутності симптомів і без негативного результату ПЛР-тесту люді повинні пробути 2 тижні на самоізоляції вдома.