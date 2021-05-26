Стан доріг на Донбасі

Довгий час інфраструктурою сходу не займалися системно, а фінансування цих областей відбувалося за залишковим принципом. Про це міністр інфраструктури написав у своєму блозі.

До теми Я тисну і ставлю питання, – Зеленський про будівництво доріг

У Донецькій області за попередні 5 років ремонтно-будівельні дорожні роботи завершились лише на 144,5 кілометра. Тоді як за перший рік "Великого будівництва" відновили 140,1 кілометра, зокрема і 8 мостів та шляхопроводів. За словами міністра, у 2021 році планують відновити ще 156 кілометрів доріг.

У Луганській області за 10 років відремонтували лише 132,9 кілометра доріг. З них за останні 5 років – 44,5 кілометра. Водночас у межах "Великого будівництва" за 2020 рік відновили 194 кілометри доріг. У 2021 році відремонтують 376,6 кілометра із залученням фінансуванням від міжнародних організацій.

Протягом 2020 – 2021 років у межах "Великого будівництва" ми відремонтуємо на 50% більше доріг сходу, ніж це зробили впродовж 2010 – 2019 років,

– заявив Кубраков.

Які дороги відновлять

12-кілометрову ділянку дороги Н-26 Чугуїв – Мілове;

121,6 кілометра дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" Сватове – Лисичанськ – Луганськ;

42 кілометри дороги Т-13−02 КПП "Танюшівка" Старобільськ – Бахмут.

Додаткове фінансування передбачене проєктом Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження". Вони виділять гроші на ремонт 175,6 кілометра доріг у Луганській області.

За словами міністра, низку найважливіших для Сходу України маршрутів уже оновили.