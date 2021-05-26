Состояние дорог в Донбассе

Долгое время инфраструктурой на востоке не занимались системно, а финансирование этих областей происходило по остаточному принципу. Об этом министр инфраструктуры написал в своем блоге.

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В Донецкой области за предыдущие 5 лет ремонтно-строительные дорожные работы завершились только на 144,5 километра. Тогда как за первый год "Большого строительства" восстановили 140,1 километра, в том числе 8 мостов и путепроводов. По словам министра, в 2021 году планируют восстановить еще 156 километров дорог.

В Луганской области за 10 лет отремонтировали только 132,9 километра дорог. Из них за последние 5 лет – 44,5 километра. В то же время в рамках "Большого строительства" в 2020 году восстановили 194 километра дорог. В 2021 году отремонтируют 376,6 километра с привлечением финансирования от международных организаций.

В течение 2020 – 2021 годов в рамках "Большого строительства" мы отремонтируем на 50% больше дорог востока, чем это сделали в течение 2010 – 2019,

– заявил Кубраков.

Какие дороги восстановят

12-километровый участок дороги Н-26 Чугуев – Меловое;

121,6 километра дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" Сватово – Лисичанск – Луганск

42 километра дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" Старобельск – Бахмут.

Дополнительное финансирование предусмотрено проектом Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение". Они выделят деньги на ремонт 175,6 километра дорог в Луганской области.

По словам министра, ряд важнейших для Востока Украины маршрутов уже обновили.