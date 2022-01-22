Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ за 21 января. Патрулям неоднократно отказывали в пропуске на оккупированные территории.
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Где боевики блокировали работу наблюдателей
На блокпосте возле Новой Марьевки, что на Донетчине, вооруженный боевик не впустил наблюдателей в город. Он это объяснил "проведением инженерных работ". Мол, таким образом оккупанты хотят гарантировать безопасность для СММ.
Не удалось сотрудникам Миссии проехать мимо блокпоста боевиков в районе Староласпы. Причина та же, что в предыдущем случае – вроде бы "инженерные работы".
Оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей
Также Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ. Это произошло недалеко от Петровского. Боевики открывали огонь по БПЛА из стрелкового оружия.
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Работа миссии ОБСЕ на Донбассе: последние новости
- Только за сутки 19 января наблюдатели обнаружили около 60 нарушений боевиков.
- Большинство из них зафиксировали на территории Луганской области.
- В январе СММ выявила значительный рост боевой активности оккупантов. Они вывели из мест хранения более 150 единиц техники на территории Луганщины и Донетчины.
- Такие действия оккупантов являются очередным нарушением минских договоренностей.
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