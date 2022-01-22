Про це мовиться у щоденному звіті ОБСЄ за 21 січня. Патрулям неодноразово відмовляли у пропуску на окуповані території.
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Де бойовики блокували роботу спостерігачів
На блокпості біля Нової Мар'ївки, що на Донеччині, озброєний бойовик не впустив спостерігачів в місто. Він це пояснив "проведенням інженерних робіт". Мовляв, у такий спосіб окупанти хочуть гарантувати безпеку для СММ.
Не вдалось співробітникам місії проїхати повз блокпост бойовиків в районі Староласпи. Причина та сама, що в попередньому випадку – начебто "інженерні роботи".
Окупанти обстріляли безпілотник спостерігачів
Також окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ. Це сталось неподалік Петрівського. Бойовики відкривали вогонь по БПЛА зі стрілецької зброї.
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Робота місії ОБСЄ на Донбасі: останні новини
- Лише за добу 19 січня спостерігачі виявили близько 60 порушень бойовиків.
- Більшість з них зафіксували на території Луганської області.
- У січні СММ виявила значне зростання бойової активності окупантів. Вони вивели з місць зберігання понад 150 одиниць техніки на території Луганщини та Донеччини.
- Такі дії окупантів є черговим порушенням мінських домовленостей.
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