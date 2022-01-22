Про це мовиться у щоденному звіті ОБСЄ за 21 січня. Патрулям неодноразово відмовляли у пропуску на окуповані території.

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Де бойовики блокували роботу спостерігачів

На блокпості біля Нової Мар'ївки, що на Донеччині, озброєний бойовик не впустив спостерігачів в місто. Він це пояснив "проведенням інженерних робіт". Мовляв, у такий спосіб окупанти хочуть гарантувати безпеку для СММ.

Не вдалось співробітникам місії проїхати повз блокпост бойовиків в районі Староласпи. Причина та сама, що в попередньому випадку – начебто "інженерні роботи".

Окупанти обстріляли безпілотник спостерігачів

Також окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ. Це сталось неподалік Петрівського. Бойовики відкривали вогонь по БПЛА зі стрілецької зброї.

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Лише за добу 19 січня спостерігачі виявили близько 60 порушень бойовиків.

Більшість з них зафіксували на території Луганської області.

У січні СММ виявила значне зростання бойової активності окупантів. Вони вивели з місць зберігання понад 150 одиниць техніки на території Луганщини та Донеччини.

Такі дії окупантів є черговим порушенням мінських домовленостей.

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