Такі висновки спостерігачів місії ОБСЄ. Поза межами зберігання виявили 152 одиниці техніки збройних формувань Росії.

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Окупанти перешкоджають діям місії ОБСЄ

Такі дії окупантів є черговим порушенням мінських домовленостей. При цьому бойовики всіляко перешкоджали роботі спостерігачів. Патрулі місії не пропускали біля Новоазовська та Старомихайлівки.

Де виявили порушення спостерігачів:

В районі Круглика виявили 30 танків, а саме: танки Т-64 – 15 одиниць, танки Т-72 – 10 одиниць, танки невизначеного типу – 5 одиниць.

виявили 30 танків, а саме: танки Т-64 – 15 одиниць, танки Т-72 – 10 одиниць, танки невизначеного типу – 5 одиниць. В районі Мирного виявили реактивну систему залпового вогню – 3 одиниці, самохідну гаубицю – 8 одиниць, буксирувану гаубицю – 12 одиниць, протитанкову гармату – 6 одиниць, міномет – 3 одиниці, танк – 37 одиниць, ББМ – 53 одиниці.

Де порушили домовленості бойовики / Фото штабу ООС

В ОБСЄ кажуть, що бойовики систематично створюють передумови для ескалації на лінії зіткнення. Також окупанти всіляко намагаються приховати свою злочинну діяльність.

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За 12 січня окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Один раз бойовики застосували озброєння заборонене мінськими домовленостями.

Внаслідок ворожих обстрілів український воїн отримав бойове травмування.

Захисник перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють, як задовільний.

Про те, чому Україна не має права скласти зброю, у VETERANO блог:

Текст публікації штабу ООС:

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 152 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.