Такі висновки спостерігачів місії ОБСЄ. Поза межами зберігання виявили 152 одиниці техніки збройних формувань Росії.
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Окупанти перешкоджають діям місії ОБСЄ
Такі дії окупантів є черговим порушенням мінських домовленостей. При цьому бойовики всіляко перешкоджали роботі спостерігачів. Патрулі місії не пропускали біля Новоазовська та Старомихайлівки.
Де виявили порушення спостерігачів:
- В районі Круглика виявили 30 танків, а саме: танки Т-64 – 15 одиниць, танки Т-72 – 10 одиниць, танки невизначеного типу – 5 одиниць.
- В районі Мирного виявили реактивну систему залпового вогню – 3 одиниці, самохідну гаубицю – 8 одиниць, буксирувану гаубицю – 12 одиниць, протитанкову гармату – 6 одиниць, міномет – 3 одиниці, танк – 37 одиниць, ББМ – 53 одиниці.
Де порушили домовленості бойовики / Фото штабу ООС
В ОБСЄ кажуть, що бойовики систематично створюють передумови для ескалації на лінії зіткнення. Також окупанти всіляко намагаються приховати свою злочинну діяльність.
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- Один раз бойовики застосували озброєння заборонене мінськими домовленостями.
- Внаслідок ворожих обстрілів український воїн отримав бойове травмування.
- Захисник перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють, як задовільний.
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Текст публікації штабу ООС:
Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 152 одиниці військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.
Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.
Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів.