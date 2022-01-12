На карті зібрали інформацію про скупчення російських військ біля кордонів. За основу взяли дані західних медіа, оприлюднені з листопада 2021 року.

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Окрім того, для створення карти використали усі локації тренувань та зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, знайдені за останні декілька років.

Коли з'являтимуться нові дані, карту оновлюватимуть.

Також з карти можна перейти на:

публікації про усі ці полігони. Інформацію про види техніки та озброєння, які там зберігаються;

супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies;

відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі.

Інтерактивна карта / Радіо "Донбас.Реалії"

Заява Держдепу США

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман розповіла, що Росія не взяла на себе зобов'язання відвести війська від кордонів України. Однак країна-окупантка не відмовлялася від можливості деескалації ситуації.

Шерман зауважила, що російську позицію важко збагнути. Росія має найбільший військовий контингент в Європі, але водночас заявляє, що начебто відчуває загрозу від України.

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