Деталі порушень на Донбасі

На Луганщині було 44 порушення. Їх зафіксували на північний схід від ділянки розведення в районі селища Золоте, яке підконтрольне Україні, та на захід від Луганська.

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До речі, лише на добу раніше в регіоні було тільки 2 порушення.

У Донецькій області місія зафіксувала 14 порушень режиму припинення вогню, зокрема 4 вибухи невизначеного походження. За попередній звітний період зафіксовано 232 порушення,

– розповіли в ОБСЄ.

Більшість порушень трапилися в районах на північ від Широкиного і південний захід від Світлодарська.

Бойовики проводять збори з командирами рот

За даними української розвідки, Росія агітує місцеве населення на Донбасі вступати у лави бойовиків. Так, на початку тижня окупанти почали збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.

Росія може напасти на Україні: останні новини

У Білорусі, всього лише за 200 кілометрів від Києва, помітили російську військову техніку, яка, згідно з планом "військових навчань" не мала б там бути. Напередодні США повідомляли, що Кремль може напасти на нашу країну з території Білорусі.

Президент США Джо Байден заявив, що у разі нападу на Україну російським банкам можуть заборонити проводити будь-які операції з доларом.

Український лідер Володимир Зеленський закликав США негайно запровадити санкції проти Росії, адже після нападу обмеження вже не будуть ефективними.

На тлі російської агресії у Великій Британії заявили, що можуть збільшити постачання зброї до України. До речі, нашій країні вже надали 2 тисячі протитанкових гранатометів.

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