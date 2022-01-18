Про це у вівторок, 17 січня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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З початку тижня на полігонах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях противник розпочав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, окупанти продовжують активні агітаційні заходи серед місцевого населення з метою спонукання до проходження військової служби за контрактом у лавах бойовиків.

Зверніть увагу! В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

Війська Росії біля кордонів України

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

У 2021 році РНБО не бачила великої небезпеки. Щоправда, у січні Москва почала військові навчання у прикордонних областях. США висловили занепокоєння та вимагали пояснень.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

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Текст публікації ГУР МОУ:

Головне управління розвідки України інформує

Командування ЗС Росії нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

З початку тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях противник розпочав збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.

Водночас окупаційні адміністрації із залученням військовослужбовців окупаційних військ продовжують активні агітаційні заходи серед місцевого населення з метою спонукання до проходження військової служби за контрактом у з'єднаннях і частинах 1 та 2 АК.