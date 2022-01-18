Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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С начала недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник начал сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, оккупанты продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения с целью побуждения к прохождению военной службы по контракту в рядах боевиков.

Обратите внимание! В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

Войска России у границ Украины

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердила такую информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

В 2021 году СНБО не видел большой опасности. Правда, в январе Москва начала военные учения в приграничных областях. США выразили обеспокоенность и потребовали объяснений.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионное войско.

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Текст публикации ГУР МОУ:

Главное управление разведки Украины информирует

Командование ВС России наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

С начала недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях противник начал сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.

В то же время оккупационные администрации с привлечением военнослужащих оккупационных войск продолжают активные агитационные мероприятия среди местного населения с целью побуждения к прохождению военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.