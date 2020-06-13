Украина договорилась с боевиками об открытии двух КПВВ на Донбассе, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Впрочем боевики пошли на провокацию и просто не впускают и не выпускают людей. Через такие действия российских наемников уже есть первая жертва – в очереди на КПВВ умер 59-летний мужчина.

Мужчина ожидал возможности пересечь линию разграничения еще с 10 июня, как только была возобновлена работа КПВВ "Марьинка", сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека.

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Уже вечером 11 июня, на второй день ожидания, мужчине стало плохо. Тогда скорая доставила его в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Впрочем после этого он снова вернулся на линию разграничения, где продолжал ожидать возможности ее пересечь. Через несколько часов после этого он умер от сердечного приступа.

К слову, это уже не первый случай, когда людям на КПВВ становилось плохо. Похожий случай за 2 дня до того был с женщиной, которая хотела попасть на оккупированную территорию. Все из-за длительного ожидания под более чем 30-градусной жарой. Из-за "пропускной способности" боевиков такие случаи бывали и раньше.

Эта трагическая смерть является еще одним напоминанием о настоятельной необходимости позволить гражданским лицам с чрезвычайными гуманитарными потребностями пересекать линию соприкосновения,

– отметили в ООН.

Там призвали обе стороны – как Украина, так и российских боевиков – способствовать пересечения линии разграничения гражданскими для гуманитарных целей.

Боевики не пропускают людей через КПВВ: что известно

С 10 июня имели зафункционуваты 2 пункта пропуска на линии разграничения. В частности:

для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";

для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".

Впрочем боевики сорвали открытие и отказывались пропускать людей через админграницу. На КПВВ образовались большие очереди. В частности, там было много стариков и детей.

Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию российские наемники установили противотанковые заграждения из "своей стороны".

Омбудсмен Людмила Денисова осудила действия боевиков. Она призвала международные гуманитарные организации обратить внимание на эту ситуацию.

Журналист, а с недавнего времени и представитель Украины и ОРДЛО в Минске Сергей Гармаш считает, что боевики блокируют пересечение линии разграничения, чтобы молодежь с оккупированных территорий не могла поехать на свободную территорию сдавать ВНО.