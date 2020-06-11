Несмотря на открытие КПВВ на оккупированных территориях, пророссийские боевики не пропускают людей на подконтрольную Украины территорию. В частности, на "Станице Луганской" российские наемники даже установили противотанковые заграждения. Впрочем представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов расценил как провокацию открытия Киевом пунктов пропуска на Донбассе "в условиях жары и эпидемии коронавируса".

Представитель ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш в эфире 24 канала высказал свое мнение по поводу причин блокирования боевиками выезда на КПВВ. Он отметил, что таким образом Россия специально тянет определенное время, пока в Украине пройдет ВНО.

Читайте также Немалая активность боевиков на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов

"Они сейчас не хотят выпускать нашу молодежь, чтобы она смогла вступить в украинские вузы", – пояснил журналист.

Также он отметил, что, с другой стороны, Россия заинтересована, чтобы пенсионеры с оккупированных территорий выехали на подконтрольные Украины территории и вернулись с деньгами обратно.

Сергей Гармаш убежден, что на тех территориях будут искать компромисс и все равно придут к тому, что откроют КПВВ.

Комментарий Сергея Гармаша: видео

Боевики не пропускают людей через КПВВ: что известно

С 10 июня должны быи открыться 2 пункта пропуска на линии разграничения. В частности:

для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" – дорожный коридор "Донецк – Курахово";

для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" – дорожный коридор "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар".

Однако боевики сорвали открытие и отказывались пропускать людей через админграницу. На КПВВ образовались большие очереди. В частности, там было много стариков и детей. Известно, что одна женщина потеряла сознание от жары.

Возле КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированной территории российские наемники установили противотанковые заграждения со "своей стороны".

Омбудсмен Людмила Денисова осудила действия боевиков. Она призвала международные гуманитарные организации обратить внимание на эту ситуацию.