В течение суток 10 июня пророссийские боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного "Минском" оружия. Для подавления атак противника украинские воины оперативно применили штатное вооружение. В результате пророссийские наемники прекратили обстрелы.

Информацию о ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 11 июня обнародовал пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.

Важно Итоги заседания ТКГ 10 июня: отныне представители ОРДЛО участвовать будут постоянно

Самые горячие точки на Донбассе 10 июня

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Район Павлополя – по украинским защитникам оккупанты открывали огонь дважды, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров; также оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



– по украинским защитникам оккупанты открывали огонь дважды, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров; также оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи населенного Тарамчука – оккупанты использовали беспилотники для сброса выстрела ВОГ-17 (осколочный боеприпас для гранатомета).



– оккупанты использовали беспилотники для сброса выстрела ВОГ-17 (осколочный боеприпас для гранатомета). Авдеевка – два обстрелы из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



– два обстрелы из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Окрестности Марьинки – оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Возле Луганского было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: здесь купанти использовали 120- и 82-миллиметровые минометы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.



было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня: здесь купанти использовали 120- и 82-миллиметровые минометы, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Район Хутора Свободный – пророссийские наемники четыре раза обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



– пророссийские наемники четыре раза обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Троицкого и Попасной – произошли обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Относительно потерь среди оккупантов, по данным разведки, 10 июня украинские воины уничтожили двух российских боевиков.

Какова ситуация 11 июня

Пророссийские наемники обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Неподалеку Чармалика – использовали боевики снайперское оружие.



– использовали боевики снайперское оружие. Возле Марьинки – дважды применили минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.



– дважды применили минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем. Вблизи Новотроицкого – боевики били с помощью ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате один украинский защитник получил ранение.

"В ответ на обстрелы наши обороняющиеся подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируют Объединенные силы", – подытожили в Штабе.

Обратите внимание Подрыв авто с военными на Донбассе: в каком состоянии 10 раненых

В течение суток 9 июня пророссийские боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате один украинский военный получил ранения. Правда, украинским воинам удалось одного боевика уничтожить и еще четырех ранить.



Карта окупованих Росією на Сході України територій / Інфографіка 24 каналу