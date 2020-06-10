За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный ранен. Враг получил огневой ответ: один боевик уничтожен, еще четверо ранены.

Противник обстрелял украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на фейсбук-странице.

Важно В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ, пострадали 10 военных

Где в эти сутки стреляли оккупанты

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

Марьинку вооруженные формирования трижды обстреляли из гранатометов различных систем,

вооруженные формирования трижды обстреляли из гранатометов различных систем, защитников Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

– из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. по окрестностям Широкина российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку от Авдеевки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку от Орехова и Хутора Вольного , используя 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

и , используя 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. вблизи Шумов и возле Луганского агрессор задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

и возле агрессор задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. рядом с Крымским враг вел огонь из минометов калибра 120 миллиметров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,

враг вел огонь из минометов калибра 120 миллиметров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, по защитникам Новотошковского били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Однако оккупантам оказали достойный отпор, убив одного боевика и ранив еще четырех.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня: оккупанты обстреляли оборонительные укрепления на подступах к Павлополю и вели огонь из гранатометов по опорным пунктам неподалеку от Хутора Вольного.

Потерь среди украинских военных за последние сутки нет.

Далеко не каждый сутки на Донбассе проходят без потерь для Украины. Только с начала 2020 года погибли уже 53 героя, с их именами и историями можно ознакомиться по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала