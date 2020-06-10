Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий поранений. Ворог отримав вогневу відповідь: одного бойовика знищено, ще чотирьох поранено.

Противник обстріляв українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил на фейсбук-сторінці.

Важливо В Авдіївці підірвався автомобіль ЗСУ, постраждали 10 військових

Де цієї добі стріляли окупанти

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

по Мар’їнці збройні формування тричі обстріляли з гранатометів різних систем,

збройні формування тричі обстріляли з гранатометів різних систем, захисників Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

– з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. по околицях Широкиного російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,

російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік Авдіївки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Оріхового та Хутора Вільного , використовуючи 120-міліметрові і 82-міліметрові міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

та , використовуючи 120-міліметрові і 82-міліметрові міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. поблизу Шумів та біля Луганського агресор задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

та біля агресор задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. поруч з Кримським ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 міліметри, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів,

ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 міліметри, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, по оборонцях Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Однак окупантам надали гідну відсіч, вбивши одного бойовика та поранивши ще чотирьох.

Від початку поточної доби російські збройні формування 2 рази порушили режим припинення вогню: окупанти обстріляли оборонні укріплення на підступах до Павлополя і вели вогонь з гранатометів по опорних пунктах неподалік Хутора Вільного.

Втрат серед українських військових за останню добу немає.

Далеко не кожна доба на Донбасі минає без втрат для України. Лише від початку 2020 року загинули вже 53 герої, з їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

