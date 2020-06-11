Упродовж доби 10 червня проросійські бойовики на Донбасі 14 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно обстрілювали окупанти українські позиції із забороненої "Мінськом" зброї. Для придушення атак противника українські воїни оперативно застосували штатне озброєння. У результаті проросійські найманці припинили обстріли.

Інформацію про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 11 червня оприлюднив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.

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Найгарячіші точки на Донбасі 10 червня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Район Павлополя – по українських захисниках окупанти відкривали вогонь двічі, випустивши у бік оборонних укріплень Об’єднаних сил 27 мінометних боєприпасів 120-го та 82-го калібрів; також окупанти використали станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу населеного Тарамчука – окупанти використали безпілотники для скидання пострілу ВОГ-17 (осколковий боєприпас для гранатомету).

Авдіївка – два обстріли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Околиці Мар’їнки – окупанти вели вогонь із підствольних гранатометів.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Біля Луганського – зафіксовано два порушення режиму припинення вогню: тут купанти використали 120- та 82-міліметрові міномети, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Район Хутора Вільний – проросійські найманці чотири рази обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Троїцького та Попасної – відбулися обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранення. Щодо втрат серед окупантів, за даними розвідки, 10 червня українські воїни знищили двох російських бойовиків.

Якою є ситуація 11 червня

Проросійські найманці обстріляли українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Неподалік Чармалика – використали бойовики снайперську зброю.

Біля Мар’їнки – двічі застосували міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

Поблизу Новотроїцького – бойовики били з допомогою ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У результаті один український захисник отримав поранення.

"У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюють Об’єднані сили", – підсумували у Штабі.

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Упродовж доби 9 червня проросійські бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. У результаті один український військовий зазнав поранення. Щоправда, українським воїнам вдалося одного бойовика знищити та ще чотирьох поранити.



Карта окупованих Росією на Сході України територій / Інфографіка 24 каналу