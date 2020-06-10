Напередодні в Авдіївці військовий автомобіль ЗСУ підірвався на міні, поранення отримали 10 українських військових. Наразі усі вони перебувають у лікарнях.

Травмовані бійці перебувають у задовільному стані, повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

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Що відомо про підрив авто на Донбасі

Вранці 9 червня в Авдіївці на вибуховому пристрої підірвався автомобіль "Спартан". Усім 10 постраждалим одразу надали медичну допомогу. За словами журналіста Юрій Бутусова, всі десятеро військових залишилися живі завдяки захисту "Спартана".

Журналіст додав, що дорогою, де стався вибух, дуже часто користуються волонтери, військові та цивільні. Це означає, що російська диверсійна група навмисно проникла на тилову дорогу і, встановивши міну прямо на колії, підірвала автомобіль "Спартан".

Правоохоронці уже розпочали досудове розслідування.