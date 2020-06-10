Накануне в Авдеевке военный автомобиль ВСУ подорвался на мине, ранения получили 10 украинских военных. Сейчас все они находятся в больницах.

Травмированные бойцы находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Что известно о подрыве авто на Донбассе

Утром 9 июня в Авдеевке на взрывном устройстве подорвался автомобиль "Спартан". Всем 10 пострадавшим сразу оказали медицинскую помощь. По словам журналиста Юрий Бутусова, все десять военных остались живы благодаря защите "Спартана".

Журналист добавил, что дорогой, где произошел взрыв, очень часто пользуются волонтеры, военные и гражданские. Это означает, что российская диверсионная группа намеренно проникла на тыловую дорогу и, установив мину прямо на пути, взорвала автомобиль "Спартан".

Правоохранители уже начали досудебное расследование.