Попри відкриття КПВВ на окупованих територіях, проросійські бойовики не пропускають людей на підконтрольну Україні територію. Зокрема на "Станиці Луганській" російські найманці навіть встановили протитанкові загородження. Втім представник РФ у ТКГ Борис Грихлов розцінив як провокацію відкриття Києвом пунктів пропуску на Донбасі "в умовах спеки та епідемії коронавірусу".

Представник ОРДЛО у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу висловив свою думку з приводу причин блокування бойовиками виїзду на КПВВ. Він зазначив, що таким чином Росія спеціально тягне певний час, поки в Україні пройде ЗНО.

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"Вони зараз не хочуть випускати нашу молодь, щоб вона змогла вступити в українські виші", – пояснив журналіст.

Також він зауважив, що, з іншого боку, Росія зацікавлена, щоб пенсіонери з окупованих територій виїхали на підконтрольні Україні території і повернулися з грошима назад.

Сергій Гармаш переконаний, що на тих територіях шукатимуть компроміс і все одно прийдуть до того, що відкриють КПВВ.

Коментар Сергія Гармаша: відео

Бойовики не пропускають людей через КПВВ: що відомо

З 10 червня мали зафункціонувати 2 пункти перепуску на лінії розмежування. Зокрема:

для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар'їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";

для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".

Однак бойовики зірвали відкриття і відмовлялися пропускати людей через адмінмежу. На КПВВ утворилися великі черги. Зокрема, там було багато людей похилого віку і дітей. Відомо, що одній жінці знепритомніла від спеки.

Через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію російські найманці встановили протитанкові загородження зі "свого боку".

Омбудсмен Людмила Денісова засудила дії бойовиків. Вона закликала міжнародні гуманітарні організації звернути увагу на цю ситуацію.