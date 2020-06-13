Україна домовилася з бойовиками про відкриття двох КПВВ на Добнасі, які були закриті через пандемію коронавірусу. Втім бойовики пішли на провокацію і просто не впускають і не випускають людей. Через такі дії російських найманців вже є перша жертва – у черзі на КПВВ помер 59-річний чоловік.

Чоловік очікував можливості перетнути лінію розмежування ще з 10 червня, як тільки було поновлено роботу КПВВ "Мар'їнка", повідомляє моніторингова місія ООН з прав людини.

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Вже ввечері 11 червня, на другий день очікування, чоловікові стало зле. Тоді швидка доставила його до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

Втім після цього він знову повернувся на лінію розмежування, де продовжував очікувати можливості її перетнути. Через кілька годин після цього він помер від серцевого нападу.

До слова, це вже не перший випадок, коли людям на КПВВ ставало погано. Схожий випадок за 2 дні до того був із жінкою, яка хотіла потрапити на окуповану територію. Усе через тривале очікування під понад 30-градусною спекою. Через "пропускну здатність" бойовиків такі випадки бували й раніше.

Ця трагічна смерть є ще одним нагадуванням про нагальну необхідність дозволити цивільним особам з надзвичайними гуманітарними потребами перетинати лінію зіткнення,

– наголосили в ООН.

Там закликали обидві сторони – як Україну, так і російських бойовиків – сприяти перетину лінії розмежування цивільними для гуманітарних цілей.

Бойовики не пропускають людей через КПВВ: що відомо

З 10 червня мали зафункціонувати 2 пункти перепуску на лінії розмежування. Зокрема:

для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар'їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";

для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".

Втім бойовики зірвали відкриття і відмовлялися пропускати людей через адмінмежу. На КПВВ утворилися великі черги. Зокрема, там було багато людей похилого віку і дітей.

Через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію російські найманці встановили протитанкові загородження зі "свого боку".

Омбудсмен Людмила Денісова засудила дії бойовиків. Вона закликала міжнародні гуманітарні організації звернути увагу на цю ситуацію.

Журналіст, а з недавнього часу й представник України й ОРДЛО в Мінську Сергій Гармаш вважає, що бойовики блокують перетин лінії розмежування, щоб молодь з окупованих територій не могла поїхати на вільну територію здавати ЗНО.