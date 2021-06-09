Уполномоченная Верховной Рады по правам человека заявила, что оккупационная власть так называемой "ДНР" нарушает права детей на образование и свободу передвижения.

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Боевики не пускают в Украину детей от 14 лет

Об этом свидетельствует ее (оккупационной власти – 24 канал) решение ограничить выезд детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, России, заграничных паспортов этих стран или "паспорта ДНР",

– отметила Денисова.

По ее словам, детей этого возраста на блокпосте "Оленевка" высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают с временно оккупированной территории Донецкой области. Из-за этого дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения.

Ранее детей такого возраста пускали в Украину

До сих пор детям в возрасте от 14 до 16 лет представители так называемой "ДНР" разрешали выезжать с оккупированных территорий. Для этого следовало показать свидетельство о рождении и ехать вместе с одним из родителей.

По этому поводу Денисова обратилась к СММ ОБСЕ в Украине с просьбой помочь детям, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской области в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

Справка. С 7 июня в Украине начали работу образовательные центры "Донбасс – Украина", созданные для организации поступления в украинские учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий.