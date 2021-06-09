Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила, що окупаційна влада так званої "ДНР" порушує права дітей на освіту та свободу пересування.

Читайте також

Бойовики не пускають в Україну дітей від 14 років

Про це свідчить її (окупаційної влади – 24 канал) рішення обмежити виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, Росії, закордонних паспортів цих країн чи "паспорта ДНР",

– зазначила Денісова.

За її словами, дітей цього віку на блокпості "Оленівка" висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Через це діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти.

Раніше дітей такого віку пускали в Україну

Досі дітям віком від 14 до 16 років представники так званої "ДНР" дозволяли виїжджати з окупованих територій. Для цього слід було показати свідоцтво про народження та їхати разом з одним із батьків.

З цього приводу Денісова звернулася до СММ ОБСЄ в Україні з проханням допомогти дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області у забезпеченні їхнього права на освіту і свободу пересування.

Довідка. З 7 червня в Україні почали роботу освітні центри "Донбас – Україна", створені для організації вступу до українських закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.