Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила, що окупаційна влада так званої "ДНР" порушує права дітей на освіту та свободу пересування.
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Бойовики не пускають в Україну дітей від 14 років
Про це свідчить її (окупаційної влади – 24 канал) рішення обмежити виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, Росії, закордонних паспортів цих країн чи "паспорта ДНР",
– зазначила Денісова.
За її словами, дітей цього віку на блокпості "Оленівка" висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Через це діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти.
Раніше дітей такого віку пускали в Україну
Досі дітям віком від 14 до 16 років представники так званої "ДНР" дозволяли виїжджати з окупованих територій. Для цього слід було показати свідоцтво про народження та їхати разом з одним із батьків.
З цього приводу Денісова звернулася до СММ ОБСЄ в Україні з проханням допомогти дітям, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської області у забезпеченні їхнього права на освіту і свободу пересування.