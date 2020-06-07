Тишины нет даже ночью: боевики обстреляли позиции украинцев в районе Луганского
На Донбассе оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Луганского. Обстрел произошел уже после полуночи 7 июня. Потерь среди наших защитников нет.
Потерь среди наших защитников нет
Пророссийские боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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Сразу после полуночи, в течение 20 минут, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Луганского. Прицельным огнем в ответ наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов,
– отмечается в сообщении Минобороны.
При этом боевых потерь среди наших защитников нет.
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Что произошло на Донбассе 6 июня
- За сутки 6 июня боевики обстреляли украинские позиции 13 раз:
- – 7 из них – на Донецком направлении;
- – 6 из них – на Луганском направлении.
- В трех случаях враг использовал запрещенные минометы калибра 120 миллиметров.
- Противник выпустил по позициям ООС 37 мин.
- В результате действий врага 4 военных Украины получили ранения, еще один – боевую травму.
- Уничтожен один пророссийский оккупант.