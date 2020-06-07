На Донбассе оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Луганского. Обстрел произошел уже после полуночи 7 июня. Потерь среди наших защитников нет.

Потерь среди наших защитников нет

Пророссийские боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Читайте также На Донбассе в 2020 году погибли 53 военных: поименный список

Сразу после полуночи, в течение 20 минут, противник вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Луганского. Прицельным огнем в ответ наши мужественные воины прекратили вооруженные провокации оккупантов,

– отмечается в сообщении Минобороны.

При этом боевых потерь среди наших защитников нет.

Смотрите видео сводки по ситуации на Донбассе:

Что произошло на Донбассе 6 июня