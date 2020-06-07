На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції у районі Луганського. Обстріл відбувся вже після півночі 7 червня. Втрат серед наших захисників немає.

Втрат серед наших захисників немає

Проросійські бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

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Одразу після опівночі, протягом 20 хвилин, противник вів обстріл з великокаліберних кулеметів по українських захисниках в районі Луганського. Прицільним вогнем у відповідь наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів,

– зазначається у повідомленні Міноборони.

При цьому бойових втрат серед наших захисників немає.

Дивіться відео зведення щодо ситуації на Донбасі:

Що відбулось на Донбасі 6 червня