Тиші немає навіть вночі: бойовики обстріляли позиції українців у районі Луганського
На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції у районі Луганського. Обстріл відбувся вже після півночі 7 червня. Втрат серед наших захисників немає.
Втрат серед наших захисників немає
Проросійські бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
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Одразу після опівночі, протягом 20 хвилин, противник вів обстріл з великокаліберних кулеметів по українських захисниках в районі Луганського. Прицільним вогнем у відповідь наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів,
– зазначається у повідомленні Міноборони.
При цьому бойових втрат серед наших захисників немає.
Дивіться відео зведення щодо ситуації на Донбасі:
Що відбулось на Донбасі 6 червня
- За добу 6 червня бойовики обстріляли українські позиції 13 разів:
– 7 з них – на Донецькому напрямку;
– 6 з них – на Луганському напрямку.
- У трьох випадках ворог використовував заборонені міномети калібру 120 міліметрів.
- Противник випустив по позиціях ООС 37 мін.
- У результаті дій ворога 4 військових України отримали поранення, ще один – бойову травму.
- Знищено одного проросійського окупанта.