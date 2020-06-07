Російські найманці на Донбасі минулої доби, 6 червня, аж 13 разів порушили режим припинення вогню. Цинічні обстріли вони здійснювали із заборонених мінометів 120 міліметрового калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів є багато поранених українських військових.

Українські воїни у відповідь вчасно використали чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації, передає пресслужба ООС. Дивіться також Дехто був у російській формі: окупанти на Донбасі катували українського експравоохоронця – відео У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли: На підступах до Опитного та Старогнатівки – противник випустив понад 30 мін калібру 120 міліметрів.

Біля Богданівки – ворог використав протитанкові ракетні комплекси.

Поруч з Мар’їнкою, Павлополем і Авдіївкою – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Гнутового – агресор застосував міномети калібру 120 міліметрів і станкові протитанкові гранатомети. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь: Поблизу Оріхового та тричі біля Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Захисників Південного агресор двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів з боку загарбників 4 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, а 1 – бойове травмування. За даними розвідки, 6 червня українські оборонці знищили одного окупанта. Від початку поточної доби російські збройні формування обстріляли з великокаліберних кулеметів опорні пункти ЗСУ неподалік Луганського. На щастя, без втрат.

Карта окупованих територій / 24 канал