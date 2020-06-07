Загострення на Донбасі: бойовики 13 разів відкривали вогонь, багато поранених
Російські найманці на Донбасі минулої доби, 6 червня, аж 13 разів порушили режим припинення вогню. Цинічні обстріли вони здійснювали із заборонених мінометів 120 міліметрового калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів є багато поранених українських військових.
Українські воїни у відповідь вчасно використали чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації, передає пресслужба ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли:
- На підступах до Опитного та Старогнатівки – противник випустив понад 30 мін калібру 120 міліметрів.
- Біля Богданівки – ворог використав протитанкові ракетні комплекси.
- Поруч з Мар’їнкою, Павлополем і Авдіївкою – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
- Неподалік Гнутового – агресор застосував міномети калібру 120 міліметрів і станкові протитанкові гранатомети.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь:
- Поблизу Оріхового та тричі біля Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Захисників Південного агресор двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів з боку загарбників 4 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення, а 1 – бойове травмування.
За даними розвідки, 6 червня українські оборонці знищили одного окупанта.
Від початку поточної доби російські збройні формування обстріляли з великокаліберних кулеметів опорні пункти ЗСУ неподалік Луганського. На щастя, без втрат.