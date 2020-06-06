Проросійські бойовики на Донбасі намагалися завербувати експрацівника української міліції. Окупанти хотіли отримати інформацію оборонного значення.

Про спроби вербування дізналася СБУ, повідомляє пресслужба відомства.

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Як це було

Мешканець Луганщини після виїзду на підконтрольну Україні територію звільнився з органів внутрішніх справ. Однак продовжував їздити на окуповану територію у сімейно-побутових справах.

У 2017 році окупанти затримали колишнього правоохоронця.

Проросійські бойовики звинуватили українця у коригуванні вогню сил АТО, співробітництві з СБУ та передали до так званого "міністерства державної безпеки "ЛНР".

Чоловіка катували

Затриманого українця систематично били і катували електричним струмом. Тортури тривали близько місяця.

Серед тих, хто мене катував, були військові у російській формі,

– каже постраждалий.

У такий спосіб окупанти примусили його до співпраці для отримання інформації про українські війська та відпрацювали способи зв’язку.

Після повернення на підконтрольну Україну територію російські найманці намагалися знову встановити з ним зв’язок. Однак українець ігнорував дзвінки та не виконував жодних завдань.

Згодом чоловік відверто про все розповів правоохоронцям СБУ. Наразі триває розслідування.

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