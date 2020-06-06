Некоторые были в российской форме: оккупанты на Донбассе пытали украинского экс-правоохранителя
Пророссийские боевики на Донбассе пытались завербовать экс-сотрудника украинской полиции. Оккупанты хотели получить информацию оборонного значения.
О попытках вербовки узнала СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.
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Как это было
Житель Луганщины после выезда на подконтрольную Украине территорию уволился из органов внутренних дел. Однако продолжал ездить на оккупированную территорию в семейно-бытовых делах.
В 2017 году оккупанты задержали бывшего правоохранителя.
Пророссийские боевики обвинили украинца в корректировке огня сил АТО, сотрудничестве с СБУ и передали в так называемое "министерство государственной безопасности "ЛНР".
Мужчину пытали
Задержанного украинца систематически избивали и пытали электрическим током. Пытки продолжались около месяца.
Среди тех, кто меня пытал, были военные в российской форме,
– говорит пострадавший.
Таким образом оккупанты принудили его к сотрудничеству для получения информации об украинских войсках и отработали способы связи.
После возвращения на подконтрольную Украине территорию российские наемники пытались снова установить с ним связь. Однако украинец игнорировал звонки и не выполнял никаких задач.
Впоследствии мужчина откровенно обо всем рассказал правоохранителям СБУ. Сейчас ведется расследование.
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