Пророссийские боевики на Донбассе пытались завербовать экс-сотрудника украинской полиции. Оккупанты хотели получить информацию оборонного значения.

О попытках вербовки узнала СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как это было

Житель Луганщины после выезда на подконтрольную Украине территорию уволился из органов внутренних дел. Однако продолжал ездить на оккупированную территорию в семейно-бытовых делах.

В 2017 году оккупанты задержали бывшего правоохранителя.

Пророссийские боевики обвинили украинца в корректировке огня сил АТО, сотрудничестве с СБУ и передали в так называемое "министерство государственной безопасности "ЛНР".

Мужчину пытали

Задержанного украинца систематически избивали и пытали электрическим током. Пытки продолжались около месяца.

Среди тех, кто меня пытал, были военные в российской форме,

– говорит пострадавший.

Таким образом оккупанты принудили его к сотрудничеству для получения информации об украинских войсках и отработали способы связи.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию российские наемники пытались снова установить с ним связь. Однако украинец игнорировал звонки и не выполнял никаких задач.

Впоследствии мужчина откровенно обо всем рассказал правоохранителям СБУ. Сейчас ведется расследование.

Украинец рассказал о пытках оккупантов: видео