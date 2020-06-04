В Украине не функционируют секретные тюрьмы Службы безопасности Украины. Российские пропагандисты намеренно распространяют слухи о системных нарушениях прав человека СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов заявил, что в Украине продолжается гибридная война, сообщает "Громадское". Именно поэтому "вбросы" о "секретных тюрьмах " – привычное дело.

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В Украине продолжается война, в частности гибридная. Мы защищаемся не только от русских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи,

– сказал Баканов

Глава ведомства отметил, что у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Все это – фантазии российских пропагандистов. Более того, сейчас в СБУ обращают особое внимание на то, чтобы не допускать проявлений нарушений прав человека или пыток.

По словам Ивана Баканова, с 2017 года в ведомстве действует специальная группа для сотрудничества с международными и правозащитными организациями, которую возглавляет заместитель председателя СБУ.

Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру,

– добавил Баканов.

Что известно о "тайных тюрьмах" СБУ?В 2016 году правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch сообщили о существовании тайных мест содержания в недействующем изоляторе Харьковского управления СБУ. Ведомство отрицало этот факт. По имеющейся информации, сейчас таких тюрьмы не существует.