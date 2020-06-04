В Україні не функціонують секретні тюрми Служби безпеки України. Російські пропагандисти навмисно поширюють чутки про системні порушення прав людини СБУ.

Очільник СБУ Іван Баканов під час координаційної наради керівників правоохоронних органів заявив, що в Україні триває гібридна війна, повідомляє "Громадське". Саме тому "вкиди" про "секретні тюрми" – звична справа.

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В Україні триває війна, зокрема гібридна. Ми захищаємось не лише від російських куль, а й від інформаційних атак та величезної цілеспрямованої брехні,

– сказав Баканов

Очільник відомства наголосив, що у Служби безпеки немає жодних секретних тюрем, де нібито когось катують. Все це – фантазії російських пропагандистів. Більше того, зараз у СБУ звертають особливу увагу на те, щоб не допускати проявів порушень прав людини чи тортур.

За словами Івана Баканова, з 2017 року у відомстві діє спеціальна група для співпраці з міжнародними та правозахисними організаціями, яку очолює заступник голови СБУ.

Проводимо перевірки і при цьому відверто кажемо нашим міжнародним партнерам: якщо ви бачите в роботі СБУ якісь порушення, негайно звертайтеся до прокуратури,

– додав Баканов.

Що відомо про "таємні тюрми" СБУ?У 2016 році правозахисні організації Amnesty International та Human Rights Watch повідомили про існування таємних місць утримання в недіючому ізоляторі Харківського управління СБУ. Відомство заперечувало цей факт. За наявною інформацією, зараз таких тюрм не існує.