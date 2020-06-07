Российские наемники на Донбассе за прошедшие сутки, 6 июня, аж 13 раз нарушили режим прекращения огня. Циничные обстрелы они осуществляли из запрещенных минометов 120 миллиметрового калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов есть много раненых украинских военных.

Украинские воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации, передает пресс-служба ООС. Смотрите также Некоторые были в российской форме: оккупанты на Донбассе пытали украинского экс-правоохранителя В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли: На подступах к опытному и Старогнатовке – противник выпустил более 30 мин калибра 120 миллиметров.

Возле Богдановки – враг использовал противотанковые ракетные комплексы.

Рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой-гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Гнутового – агрессор применил минометы калибра 120 миллиметров и станковые противотанковые гранатометы. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь: Вблизи Орехового и трижды у Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Южного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а 1 – боевое травмирования. По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта. От начала текущих суток российские вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных пулеметов опорные пункты ВСУ неподалеку Луганского. К счастью, без потерь.

Карта оккупированных территорий / 24 канал