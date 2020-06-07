Обострение на Донбассе: боевики 13 раз открывали огонь, много раненых
Российские наемники на Донбассе за прошедшие сутки, 6 июня, аж 13 раз нарушили режим прекращения огня. Циничные обстрелы они осуществляли из запрещенных минометов 120 миллиметрового калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов есть много раненых украинских военных.
Украинские воины в ответ вовремя использовали дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации, передает пресс-служба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли:
- На подступах к опытному и Старогнатовке – противник выпустил более 30 мин калибра 120 миллиметров.
- Возле Богдановки – враг использовал противотанковые ракетные комплексы.
- Рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой-гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- Неподалеку Гнутового – агрессор применил минометы калибра 120 миллиметров и станковые противотанковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь:
- Вблизи Орехового и трижды у Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Защитников Южного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вследствие обстрелов со стороны захватчиков 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а 1 – боевое травмирования.
По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.
От начала текущих суток российские вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных пулеметов опорные пункты ВСУ неподалеку Луганского. К счастью, без потерь.