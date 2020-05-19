Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов: где было горячее всего

В течение суток 19 мая пророссийской боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов украинских позиций, нарушая режим прекращения огня. Били боевики традиционно из запрещенного "Минском" вооружения – в частности, гранатометов и пулеметов. На это украинские солдаты дали адекватный ответ, и пророссийские наемники прекратили огонь.

Самые горячие точки

Атаковали боевики в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север". Об этом пишет пресс-центр Объединенных сил в Фейсбуке.

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Где с помощью чего атаковали боевики

Возле Богдановки (минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы).

(минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы). Неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино (гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие).

и (гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие). Рядом с Новотошковским (82-миллиметровые минометы и автоматические станковые гранатометы).

(82-миллиметровые минометы и автоматические станковые гранатометы). Окрестности Новолуганского и трижды возле Луганского (гранатометы различных систем и стрелковое оружие).

и трижды возле (гранатометы различных систем и стрелковое оружие). Рядом с Южным (подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие),

(подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие), Неподалеку Новоалександровки (автоматические станковые гранатометы).

Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника,

- добавляют в штабе.

Потери среди солдат ОС и боевиков

К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не пострадал .



. По данным разведки, 18 мая был ликвидирован один пророссийский оккупант.

Что произошло в течение текущих суток 19 мая

Боевики открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Возле Орехово они били из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов.

они били из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов. Защитников Новотошковского обстреляли из минометов 120-го калибра.

В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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В течение суток 17 мая боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения касается потерь боевиков, то украинские воины уничтожили двух и еще двух ранили.



Карта оккупированных украинских территорий в Донбассе / Инфографика 24 канала