Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов: где было горячее всего
В течение суток 19 мая пророссийской боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов украинских позиций, нарушая режим прекращения огня. Били боевики традиционно из запрещенного "Минском" вооружения – в частности, гранатометов и пулеметов. На это украинские солдаты дали адекватный ответ, и пророссийские наемники прекратили огонь.
Самые горячие точки
Атаковали боевики в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север". Об этом пишет пресс-центр Объединенных сил в Фейсбуке.
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Где с помощью чего атаковали боевики
- Возле Богдановки (минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы).
- Неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино (гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие).
- Рядом с Новотошковским (82-миллиметровые минометы и автоматические станковые гранатометы).
- Окрестности Новолуганского и трижды возле Луганского (гранатометы различных систем и стрелковое оружие).
- Рядом с Южным (подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие),
- Неподалеку Новоалександровки (автоматические станковые гранатометы).
Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника,
- добавляют в штабе.
Потери среди солдат ОС и боевиков
- К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не пострадал.
- По данным разведки, 18 мая был ликвидирован один пророссийский оккупант.
Что произошло в течение текущих суток 19 мая
Боевики открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
- Возле Орехово они били из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов.
- Защитников Новотошковского обстреляли из минометов 120-го калибра.
В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
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В течение суток 17 мая боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня. В результате трое украинских военнослужащих получили ранения касается потерь боевиков, то украинские воины уничтожили двух и еще двух ранили.
Карта оккупированных украинских территорий в Донбассе / Инфографика 24 канала