Бойовики обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів: де було найгарячіше
Упродовж доби 19 травня проросійській бойовики на Донбасі здійснили 11 обстрілів українських позицій, порушуючи режим припинення вогню. Били бойовики традиційно з забороненої "Мінськом" зброї – зокрема, гранатометів і кулеметів. На це українські воїни дали адекватну відповідь, і проросійські найманці припинили вогонь.
Найгарячіші точки
Атакували бойовики у районах відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" і "Північ". Про це пише пресцентр Об’єднаних сил у фейсбуці.
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Де та з допомогою чого атакували бойовики
- Біля Богданівки (міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети).
- Неподалік Тарамчука, Красногорівки та Широкиного (гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя).
- Поруч з Новотошківським (82-міліметрові міномети та автоматичні станкові гранатомети).
- Околиці Новолуганського та тричі біля Луганського (гранатомети різних систем і стрілецька зброя).
- Поруч з Південним (підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя),
- Неподалік Новоолександрівки (автоматичні станкові гранатомети).
Попри досягнуті домовленості, ворог продовжує збройні провокації, зокрема із застосуванням забороненого озброєння. У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника,
– додають у штабі.
Втрати серед воїнів ОС і бойовиків
- На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не постраждав.
- За даними розвідки, 18 травня було ліквідовано одного проросійського окупанта.
Що відбулося упродовж поточної доби 19 травня
Бойовики відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
- Біля Оріхового вони били зі 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів.
- Захисників Новотошківського обстріляли з мінометів 120-го калібру.
У відповідь українські військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
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Упродовж доби 17 травня бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню. У результаті троє українських військовослужбовців зазнали поранень Щодо втрат бойовиків, то українські воїни знищили двох і ще двох поранили.
Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу