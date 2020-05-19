Бойовики обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів: де було найгарячіше

Упродовж доби 19 травня проросійській бойовики на Донбасі здійснили 11 обстрілів українських позицій, порушуючи режим припинення вогню. Били бойовики традиційно з забороненої "Мінськом" зброї – зокрема, гранатометів і кулеметів. На це українські воїни дали адекватну відповідь, і проросійські найманці припинили вогонь.

Найгарячіші точки

Атакували бойовики у районах відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" і "Північ". Про це пише пресцентр Об’єднаних сил у фейсбуці.

До теми Окупанти обстріляли позиції військових біля Богданівки, Тарамчука і Широкиного: деталі

Де та з допомогою чого атакували бойовики

Біля Богданівки (міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети).

(міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети). Неподалік Тарамчука , Красногорівки та Широкиного (гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя).

, та (гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя). Поруч з Новотошківським (82-міліметрові міномети та автоматичні станкові гранатомети).

(82-міліметрові міномети та автоматичні станкові гранатомети). Околиці Новолуганського та тричі біля Луганського (гранатомети різних систем і стрілецька зброя).

та тричі біля (гранатомети різних систем і стрілецька зброя). Поруч з Південним (підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя),

(підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя), Неподалік Новоолександрівки (автоматичні станкові гранатомети).

Попри досягнуті домовленості, ворог продовжує збройні провокації, зокрема із застосуванням забороненого озброєння. У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника,

– додають у штабі.

Втрати серед воїнів ОС і бойовиків

На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не постраждав.

За даними розвідки, 18 травня було ліквідовано одного проросійського окупанта.

Що відбулося упродовж поточної доби 19 травня

Бойовики відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Біля Оріхового вони били зі 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів.

вони били зі 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів. Захисників Новотошківського обстріляли з мінометів 120-го калібру.

У відповідь українські військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Цікаво "Підопічні" Кремля на Донбасі: хто такі "Донецьк" і "Луганськ" і скільки на них витрачає Росія

Упродовж доби 17 травня бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню. У результаті троє українських військовослужбовців зазнали поранень Щодо втрат бойовиків, то українські воїни знищили двох і ще двох поранили.



Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу