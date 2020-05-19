Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

Бойовики обстріляли українські позиції з гранатометів і кулеметів: де було найгарячіше

-
Як минула доба на Донбасі
Як минула доба на Донбасі / GuildHall

Упродовж доби 19 травня проросійській бойовики на Донбасі здійснили 11 обстрілів українських позицій, порушуючи режим припинення вогню. Били бойовики традиційно з забороненої "Мінськом" зброї – зокрема, гранатометів і кулеметів. На це українські воїни дали адекватну відповідь, і проросійські найманці припинили вогонь.

Найгарячіші точки

Атакували бойовики у районах відповідальності оперативно-тактичних угруповань "Схід" і "Північ". Про це пише пресцентр Об’єднаних сил у фейсбуці.

До теми Окупанти обстріляли позиції військових біля Богданівки, Тарамчука і Широкиного: деталі

Де та з допомогою чого атакували бойовики

  • Біля Богданівки (міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети).
  • Неподалік Тарамчука, Красногорівки та Широкиного (гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя).
  • Поруч з Новотошківським (82-міліметрові міномети та автоматичні станкові гранатомети).
  • Околиці Новолуганського та тричі біля Луганського (гранатомети різних систем і стрілецька зброя).
  • Поруч з Південним (підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя),
  • Неподалік Новоолександрівки (автоматичні станкові гранатомети).

Попри досягнуті домовленості, ворог продовжує збройні провокації, зокрема із застосуванням забороненого озброєння. У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника,
– додають у штабі.

Втрати серед воїнів ОС і бойовиків

  • На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не постраждав.
  • За даними розвідки, 18 травня було ліквідовано одного проросійського окупанта.

Що відбулося упродовж поточної доби 19 травня

Бойовики відкривали вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

  • Біля Оріхового вони били зі 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів.
  • Захисників Новотошківського обстріляли з мінометів 120-го калібру.

У відповідь українські військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Цікаво "Підопічні" Кремля на Донбасі: хто такі "Донецьк" і "Луганськ" і скільки на них витрачає Росія

Упродовж доби 17 травня бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню. У результаті троє українських військовослужбовців зазнали поранень Щодо втрат бойовиків, то українські воїни знищили двох і ще двох поранили.

Донбас
Карта окупованих українських територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Я ненавиджу ту прокляту державу
18 травня , 22:00 Я ненавиджу ту прокляту державу
Олег Сенцов
Як ефективно вирішувати конфлікт за допомогою ігор
18 травня , 21:18 Як ефективно вирішувати конфлікт за допомогою ігор
Mazda CX-30: нова модель, нові технології
18 травня , 11:30 Mazda CX-30: нова модель, нові технології