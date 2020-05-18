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Обстріли на Донбасі не вщухають: троє українських захисників поранені

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Обстріли на Донбасі не вщухають
Обстріли на Донбасі не вщухають / Укрінформ

За минулу добу, 17 травня, проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ 8 разів. Гатили з забороненої мінськими домовленостями зброї.

Окупанти застосовували міномети 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

Важливо На Донбасі зазнав поранення ще один військовий

Українські військовослужбовці своєчасно реагували на усі збройні провокації та прицільним вогнем змушували ворога відмовитись від продовження обстрілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив по оборонцях:

  • Авдіївки;
  • Водяного;
  • Славного;
  • Невельського;
  • Пісків.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ порушили режим припинення вогню поруч з:

  • Новоолександрівкою.

Зверніть увагу! Внаслідок ворожих обстрілів троє українських військовослужбовців отримали поранення. За даними розвідки, 17 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще двох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Автор: Альона Захарова
Теги: Проросійські бойовики Окуповані території Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Війна Новини України
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