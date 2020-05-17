На Донбасі зазнав поранення ще один військовий

У зоні бойових дій на Донбасі окупанти вкотре обстріляли українські позиції. Цього разу атакували бойовики в районі Пісків на Донеччині. У результаті щонайменше один воїн Об’єднаних сил зазнав кульове поранення. Інцидент трапився 17 травня.

Детальніше про інцидент

У прес-центрі Об’єднаних сил кажуть, що бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Відповідний допис українські військові опублікували у фейсбуці.

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Пораненого воїна доправили до лікарні. Тут йому оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я чоловіка – задовільний.

У штабі додають, що такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Зокрема, підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь проросійським бойовикам. Використовували українські військові вогневі засоби.

Втрати окупантів наразі уточнюють.

Не перший випадок за 17 травня

Раніше ще один український воїн зазнав поранення в районі Авдіївки. Тут окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, випустивши 22 міни, а також автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Водяного ворог застосовував безпілотники для скидання пострілів з гранатомету. А оборонців Славного бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На такі зухвалі дії проросійських найманців українські воїни відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів. Втрати противника – невідомі. Україна продовжує контролювати ситуацію.

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Зауважимо, від початку 2020 року на Донбасіц загинув вже 51 військовий. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за цим посиланням.



Мапа окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу