Окупанти підступно обстріляли позиції ЗСУ: українські захисники дали гідну відсіч

За минулу добу, 16 травня, проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Ворог гатив із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські військові дали гідну відсіч ворогу, повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти гатили неподалік:

Новотроїцького;

Гранітного;

Авдіївки;

поруч з Лебединським.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілювали захисників:

Новгородського;

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Українські воїни на такі злочинні дії противника з відповіддю не забарилися і відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах загарбників. Збройні формування РФ отримали гідну відсіч.

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Від початку поточної доби українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв наші позиції біля Авдіївки.

Зверніть увагу! Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.



Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу