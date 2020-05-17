Ось так вони "дотримуються перемир'я": захисники розповіли про напружену ситуацію біля Оріхового

Окупанти нещодавно застосовували в бік позицій захисників Оріхового 120-міліметрові міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Усі провокації ворог здійснює, прикриваючись мирним населенням. Калібрами, забороненими мінськими угодами, ворог цілить просто з житлових масивів.

Про те, яка ситуація біля Оріхового розповіли українські захисники. Детальніше – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Периметр довкола позицій всіяний вирвами та залишками боєприпасів. Днями окупанти обстріляли українську землю понад двома десятками 122-міліметрових снарядів.

Не соромиться працювати 122- ствольна артилерія, стрілецький, станковий гранатомети. Тут немає якихось рамок для них. Для них це величезний полігон на якому вони все випробовують,

– розповів захисник ЗСУ з позивним "Бізон".

Військовослужбовці зазначили, що обстріли можуть тривати протягом 1,5 – 2 години, не більше, потім вони замовкають. Завдання окупантів – не дати нашим позиціям окопуватися. Це становить велику загрозу для життя українських захисників.

"Снаряд калібром 122 міліметри із гаубиці Д-30 або 2С1 "Гвоздика" осколками може поранити особовий склад і навіть вбити. Вони нещодавно стріляли по нас. Загроза для життя особового складу. Ось так дотримуються вони перемир'я", – поділився військовослужбовець Ярослав.



Снаряд, калібром 122-міліметри / Фото 24 канал

Захисники Оріхового свої позиції розташували в полях, якомога далі від цивільних. Окупанти ж облаштувалися просто в населених пунктах, звідки і ведуть вогонь.

Є ж багато людей, які фізично не можуть виїхати й залишаються прикутими до свого дому, до своїх ліжок. Усі ми люди. Ми не можемо відповідати у відповідь, навіть маючи такі думки,

— сказав український захисник.

Вояки впевнені, що в складі піхоти терористичних військ діють місцеві найманці. Заборонену мінськими угодами зброю на них націлюють російські артилеристи.



"В кожного з них настане час, коли й до них таке прилетить у відповідь. Кожного з них чекає карма за такі подарунки. Ми на своїй землі. А вони приїхали сюди з Російської Федерації, то назад туди й поїдуть", – впевнений військовий.

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У разі загрози життю, зброя українських армійців теж не мовчить. За даними розвідки, унаслідок адекватної відповіді Об'єднаних сил, 13 квітня 2020 року троє окупантів зазнали поранення.

Оріхове Луганської області – карта



Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу