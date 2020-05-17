Ворог цинічно обстріляв захисників Авдіївки з мінометів: один боєць отримав поранення

Проросійські бойовики продовжують гатити по оборонцям Авдіївки. Від початку поточної доби зафіксували два обстріли позицій ЗСУ.

Найманці застосовують заборонені Мінськом міномети. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Станом на 17 травня 12:00 окупаційні війська двічі відкривали вогонь, гатили на підступах до Авдіївки.

Обстріли на Донбасі 16 травня

Спершу зі сторони населеного пункту Каштанове противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, витративши 20 боєприпасів, а також здійснив кілька десятків автоматних черг. Обстріл тривав двадцять хвилин.

Вже за деякий час після цього противник відкрив вогонь повторно, цього разу випустивши ще дві міни, ввівши у дію гранатомети АГС та РПГ.

Українські військові застосували чергові вогневі засоби, чим змусили окупантів відмовитися від подальшого ведення вогню.

Зазначається, що від початку доби один військовослужбовець ЗСУ дістав бойове поранення. Його евакуювали з передових позицій до військового госпіталю. Втрати противника уточнюються.

Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою Українськими військами. Наші оборонці пильно слідкують за діями окупантів та готові до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії,

– наголосили в Міноборони.

Зверніть увагу! За минулу добу, 16 травня, проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Ворог гатив із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.