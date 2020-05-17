На Донбассе получил ранение еще один военный

В зоне боевых действий на Донбассе оккупанты в очередной раз обстреляли украинские позиции. На этот раз атаковали боевики в районе Песков на Донетчине. В результате по меньшей мере один воин Объединенных сил получил пулевое ранение. Инцидент произошел 17 мая.

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В пресс-центре Объединенных сил говорят, что боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Соответствующую запись украинские военные опубликовали в фейсбуке.

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Раненого воина доставили в больницу. Здесь ему оперативно оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное.

В штабе добавляют, что такие преступные действия врага не остались безнаказанными. В частности, подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ пророссийским боевикам. Использовали украинские военные огневые средства.

Потери оккупантов сейчас уточняют.

Не первый случай за 17 мая

Ранее еще один украинский воин получил ранения в районе Авдеевки. Здесь оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Водяного враг применял беспилотники для сброса выстрелов из гранатомета. А защитников Славного боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На такие дерзкие действия пророссийских наемников украинские воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств. Потери противника неизвестны. Украина продолжает контролировать ситуацию.

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Заметим, с начала 2020 года на Донбассе погиб уже 51 военный. С их именами и историями можно ознакомиться по этой ссылке.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала