Обстрелы на Донбассе не утихают: трое украинских защитников ранены

За минувшие сутки, 17 мая, пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ 8 раз. Били из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, БпЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает штаб ООС в фейсбуке.

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Украинские военнослужащие своевременно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли врага отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг бил по защитникам:

Авдеевки;

Водяного;

Славного;

Невельского;

Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня рядом с:

Новоалександровкой.

Обратите внимание! Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двоих российских оккупантов и еще двоих ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.